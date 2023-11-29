Общество 29 ноября 2023, 22:05 Путин заявил, что населению новых российских регионов десятилетиями промывали мозги РИА «Новости»

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Псевдоисторики десятилетиями занимались промывкой мозгов населения в новых регионах России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на конгрессе молодых ученых.

«Псевдоисторики, о которых вы сказали, людям промывали мозги там (в новых регионах — прим. ред.) десятилетиями. И очень важно, чтобы на основе истинных, настоящих, серьезных исследований у людей было ясное представление, кто они, что они, кто и что из себя представляет часть нашей общности», — заявил глава государства.

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Российский лидер отметил, что у людей должно быть четкое представление об общности русского мира, основанное на научном знании. Это президент назвал чрезвычайно важным.

По словам Путина, западные страны думали, что Россия не слезет с их «технологической иглы», однако оказались неправы. Страна стремительно слезает с нее благодаря молодым исследователям. Также у отечественных производителей приборов появился рынок сбыта, что дает экономический стимул выпускать продукцию.