Общество 17 декабря 2023, 19:08 Путин заявил, что Донбассу было не место на Украине Президент Путин: Донбассу не место на Украине РИА «Новости»

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Донбассу было не место в составе Украины. Такое заявление сделал президент Владимир Путин во время посещения выставки «Россия» на ВДНХ в Москве.

Во время экскурсии глава государства осмотрел посвященный ДНР стенд, представительница которого рассказала, что ее чуть не отчислили из университета за отказ на экзамене называть Россию врагом и говорить на украинском языке. Это произошло еще до того, как Донбасс вернулся в состав РФ. Родителей девушки вызвали в деканат и сказали, что ей не место в этой стране.

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«А может быть, Донбассу не место в той стране», — заявил Путин.

Российскому лидеру показали символ Донецка в виде стальной розы, выкованной под обстрелами из осколков снарядов.

Во время посещения выставки на ВДНХ Путин также ознакомился со стендами Красноярского и Приморского краев, Омской, Архангельской и Тюменской областей, а также Санкт-Петербурга. Организаторы выставки показали президенту виртуальную панораму Финского залива.