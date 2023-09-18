18 сентября 2023, 15:24
Путин заявил, что Добронравов был поистине народным любимцем
Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Николая Добронравова
Президент России Владимир Путин выразил композитору Александре Пахмутовой соболезнования в связи со смертью ее супруга Николая Добронравова. Обращение главы государства опубликовали на сайте Кремля.
Российский лидер отметил, что поэт-песенник был выдающимся сыном Отечества, настоящим созидателем и творцом. Путин назвал Добронравова поистине народным любимцем.
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«Его уход — большая, невосполнимая утрата для России, для всех нас», — подчеркнул президент.
Глава государства напомнил, что в поэтических произведениях Николая Добронравова отразились незабываемые страницы истории великого государства, трудовые свершения современников, а также их мечты и стремления. Путин выразил уверенность, что творчество поэта всегда будет созвучно времени.
Николай Добронравов ушел из жизни 17 сентября на 95-м году жизни. Похороны деятеля искусства состоятся на Новодевичьем кладбище.
Музыка
Владимир Путин
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