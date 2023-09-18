Общество 18 сентября 2023, 15:24 Путин заявил, что Добронравов был поистине народным любимцем Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Николая Добронравова РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин выразил композитору Александре Пахмутовой соболезнования в связи со смертью ее супруга Николая Добронравова. Обращение главы государства опубликовали на сайте Кремля.

Российский лидер отметил, что поэт-песенник был выдающимся сыном Отечества, настоящим созидателем и творцом. Путин назвал Добронравова поистине народным любимцем.

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«Его уход — большая, невосполнимая утрата для России, для всех нас», — подчеркнул президент.

Глава государства напомнил, что в поэтических произведениях Николая Добронравова отразились незабываемые страницы истории великого государства, трудовые свершения современников, а также их мечты и стремления. Путин выразил уверенность, что творчество поэта всегда будет созвучно времени.

Николай Добронравов ушел из жизни 17 сентября на 95-м году жизни. Похороны деятеля искусства состоятся на Новодевичьем кладбище.