Путин заявил, что Бэтмен известнее русских богатырей | 360°

Общество 04 ноября 2022, 19:48 Путин заявил, что Бэтмен известнее русских богатырей Президент Путин призвал популяризировать отечественных персонажей по примеру Бэтмена

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Президент Владимир Путин призвал учить детей истории начиная с детского сада. Для этого нужно создавать книги и мультфильмы, из которых можно было бы узнать об исторических событиях. По словам главы государства, важна и внешняя атрибутика, но она не будет работать, если ее не положить во всю систему воспитания, сообщил ТАСС.

Президент встретился с историками и религиозными деятелями. Ему пожаловались на то, что в продаже часто можно встретить одежду и игрушки с западными персонажами, а с отечественными — нет.

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Владимир Путин отметил, что атрибутика важна, но работу нужно вести еще с детского сада. Президент заявил, что Бэтмена знают, а русского богатыря — нет.

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«Это должно быть в мультиках, фильмах, детской литературе. Это нужно мультиплицировать, повторять, опираться на это», — подчеркнул глава государства. Он добавил, что люди говорят о безграмотности нового поколения, но в то же время в детских садах, например, нет игр, из которых можно было бы узнать что-то об истории России.

Путин заявил, что курсы истории в России всегда были европоцентричными. По его мнению, когда-то европейские столицы были «центрами мироздания», но сейчас все иначе.