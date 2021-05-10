Путин за 10 минут оформил хет-трик в матче Ночной хоккейной лиги

Президент России Владимир Путин сделал хет-трик за 10 минут гала-матча Ночной хоккейной лиги. Чуть позже он отправил в ворота противников еще одну шайбу, написал Sportbox.

Игра с участием главы государства и заслуженных хоккеистов РФ проходит в Сочи в рамках финального этапа турнира. Путин играет за команду «Легенды хоккея» под 11-м номером.

Ночная хоккейная лига была создана в декабре 2011 года по инициативе президента и ветеранов хоккея. Тогда же Путин начал активно заниматься этим видом спорта под руководством заслуженного мастера спорта Алексея Касатонова.

Раньше Ночная лига носила название Российская любительская хоккейная лига (РЛХЛ), но сменила его в июле 2012 года. Президент РФ не раз принимал участие в матчах лиги. В начале мая представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Путин не планирует выход на лед в гала-матче в этом году, однако позже глава государства изменил свое решение.