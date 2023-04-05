Общество 05 апреля 2023, 12:45 Путин выступит с речью по внешнеполитическим темам Песков: Путин выступит с объемной речью по внешнеполитической проблематике Пресс-служба Кремля

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Президент России Владимир Путин в среду выступит с объемной речью по внешнеполитическим темам. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщил ТАСС.

По словам пресс-секретаря российского лидера, выступление состоится во время церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств главе РФ. Мероприятие по традиции пройдет в Большом Кремлевском дворце. Песков уточнил, что его начало запланировано на 15:00.

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«Традиционно на церемонии с большим, достаточно объемным выступлением по внешнеполитической проблематике выступит Путин», — сказал представитель Кремля.

Ранее Песков сообщил, что Владимир Путин в режиме видеоконференции проведет заседание Совета безопасности России. В мероприятии, запланированном на среду, примут участие руководители новых российских регионов: Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо.