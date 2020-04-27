Путин выступит с обращением к ветеранам и россиянам в День Победы

На вопрос агентству о выступлении президента Песков ответил утвердительно. Ранее в программе некоторых телевизионных каналов уже появилось обращение Путина, которое должно будет состояться в 10:00 по московскому времени.

Празднование Дня Победы в Великой Отечественной Войне было перенесено в связи с пандемией коронавируса. Его предложили перенести на 24 июня (первый парад в 1945 году) или 3 сентября (день окончания Второй мировой войны).

Также Акция «Бессмертный полк» в этом году пройдет в формате онлайн-трансляции, в ней также сможет принять участие в ежегодном мероприятии может каждый желающий.