Общество 27 июня 2023, 12:51 Путин выступит на Соборной площади Кремля Президент Путин выступит перед военными на Соборной площади в Москве Freepik

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Президент России Владимир Путин обратится к подразделениям силовых ведомств, которые обеспечивали порядок во время мятежа. Об этом сообщили журналисты кремлевского пула.

«Новая страница в истории Кремля. Сотни военных и силовиков собрались на Соборной площади. Ждут выступления», — написали они Telegram-канале.

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что у главы государства также состоится отдельная встреча с некоторыми представителями Министерства обороны России. Также Путин пообщается с руководителями российских СМИ.

В Кремле подчеркнули, что все разговоры о том, что после попытки вооруженного мятежа якобы пошатнулась позиция российской власти — не соответствуют реальности.

Попытка вооруженного мятежа с участием основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в России произошла в ночь на 24 июня. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ему было больно наблюдать за событиями на юге РФ.

Белорусский лидер убедил Пригожина остановить движение бойцов. Путин поблагодарил своего коллегу за это. Уголовное дело после мятежа ЧВК «Вагнер» 27 июня официально закрыли.