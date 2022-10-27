Выступление Путина на «Валдае»: когда, где смотреть | 360°

Общество 27 октября 2022, 16:59 Путин выступит на пленарной сессии клуба «Валдай» Президент России Путин выступит на пленарной сессии клуба «Валдай» РИА "Новости"

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Президент России Владимир Путин 27 октября выступит на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай». Ее темой в этом году выбрали «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех». Ожидается, что выступление главы государства будет обширным. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, речь российского лидера предстоит анализировать еще несколько дней.

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Песков подчеркнул, что речь Путина станет главным событием сегодняшнего дня. Ее содержание нужно будет изучать, читать и перечитывать, добавил он. Подробнее — в эфире телеканала «360».

После выступления президента состоится дискуссия.