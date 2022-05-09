Путин выступил с речью на Красной площади. Главное

Президент РФ Владимир Путин выступил с речью на параде Победы на Красной площади. Глава государства подчеркнул, что защита Родины всегда была священна, он поздравил всех присутствующих в 77-летием Победы в Великой Отечественной войне.

В своем выступлении Путин напомнил, что Россия всегда выступала за создание системы равной и неделимой безопасности, однако страны НАТО отвернулись от этого предложения.

«У стран НАТО были совершенно другие планы, велась подготовка нападения на Крым, альянс начал военное освоение прилегающих к нам территорий, все говорило о том, что столкновение с неонацистами будет неизбежным», — подчеркнул президент.

Путин указал на то, что Россия была вынуждена дать упреждающий отпор агрессии. Это было вынужденное, своевременное и единственно правильное решение, добавил он.

«Сегодня ополченцы Донбасса вместе с армией России сражаются на своей земле, где насмерть стояли герои Великой Отечественной войны», — сказал глава государства.

Он также обратил внимание, что американским ветеранам, которые хотели приехать в Россию на парад, запретили это сделать.

«Но мы хотим, чтобы вы знали: мы вами гордимся», — отметил Путин.

Глава государства добавил, что в России чтут всех воинов союзнических армий, всех, кто разгромил нацизм и милитаризм.

Гибель каждого российского солдата и офицера президент назвал невосполнимым горем для страны. Он отметил, что детям погибших боевых товарищей будет оказана поддержка. Указ об этом уже подписан. Отдельно Путин поблагодарил военных медиков за их труд, за то, что они борются за каждую жизнь на передовой.

«Сегодня вы защищаете то, что защищали ваши отцы и деды. Для нас, их наследников, преданность России — главная ценность», — сказал президент, обращаясь к военнослужащим.

Закончив речь, Путин объявил минуту молчания.