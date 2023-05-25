25 мая 2023, 13:03
Путин высоко оценил сотрудничество России со странами — участницами ЕАЭС
Путин: сотрудничество в ЕАЭС строится на принципах партнерства и уважения
Россия высоко ценит сотрудничество со всеми странами — участницами ЕАЭС и строит отношения на принципах партнерства. Об этом заявил Владимир Путин на открытии заседания Высшего Евразийского экономического совета в Кремле.
Путин подчеркнул, что диалог стран, которые входят в объединение, строится последовательно на принципах взаимной выгоды, уважения и учета интересов друг друга.
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«Уже проанализировали, как идет наше сотрудничество, удалось даже погрузиться в детали по некоторым отраслям производства», — заметил президент России.
По словам главы государства, в начале сегодняшней встречи ему хотелось бы подчеркнуть, что сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза продвигается действительно весьма успешно.
В мероприятии принимают участие также премьер-министр Армении и президенты Белоруссии, Казахстана и Киргизии.
Владимир Путин
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