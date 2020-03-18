Путин высказался о возможном переносе голосования по поправкам в Конституцию

Жители России 22 апреля смогут отдать свои голоса за принятие поправок в Конституцию. Путин заявил, что рассчитывает на поддержку граждан. При этом если ситуация с коронавирусом ухудшится, голосование перенесут.

«Эти дополнения востребованны, я очень рассчитываю, что 22 апреля люди придут и поддержат эти изменения», — приводит РИА «Новости» слова президента России Владимира Путина.

Он добавил, что если из-за пандемии возникнут какие-то проблемы, то будет выбран другой день для проведения голосования.

«Закон позволяет нам спокойно сдвинуть вправо, что называется, по графику, перенести на более поздний срок это голосование, закон не ограничивает, не ставит ограничений в этой связи», — пояснил президент.

Путин подчеркнул, что на первом плане жизнь и здоровье россиян, поэтому голосование состоится, если позволит эпидемиологическая обстановка. В противном случае дату «немного подвинут».

Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова также не исключила, что общероссийское голосование по поправкам в Конституцию могут перенести. Сейчас его планируют провести 22 апреля. Этот день сделают в России выходным. Все, что нужно знать о голосовании, можно прочитать в материале «360».

Ситуация с коронавирусом продолжает ухудшаться. За последние сутки в стране выявили 33 новых случая заболевания. Всего российские врачи помогают 147 инфицированным. В мире число заразившихся коронавирусом достигло 208 тысяч человек.