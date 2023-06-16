Общество 16 июня 2023, 18:11 Путин не увидел ничего плохого в россиянах, живущих и работающих за границей 4045 / Freepik

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Президент РФ Владимир Путин рассказал об отношении к россиянам, которые живут и работают за границей. На Петербургском международном экономическом форуме глава государства признался, что не видит ничего плохого в их отъезде.

«Кто-то если хочет жить в другом месте — ради бога», — заявил Путин.

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Президент назвал переезд россиян в другие страны скорее позитивным, чем негативным процессом. Он станет элементом дополнительной связи России с теми государствами, с которыми у страны и так развиваются экономические и гуманитарные отношения, объяснил свою позицию глава государства.

Путин сообщил, что многие россияне живут и работают в Объединенных Арабских Эмиратах. По словам президента, еще больше граждан РФ перебрались в ближайшие соседние страны: Армению, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан.

«Я не вижу здесь ничего плохого, пускай люди поживут там, где они считают нужным, поработают», — подчеркнул глава государства.

Путин добавил, что половина россиян, уехавших из страны после февраля 2022 года, уже вернулась обратно и этот процесс продолжается. Есть большая разница между жизнью среди привычного круга связей, друзей и родных и жизнью в отрыве от них в чужой языковой культуре, подытожил президент.

Ранее российский Минфин определился с размером НДФЛ для россиян, уехавших за рубеж и работающих удаленно на российские компании. Доходы таких сотрудников предлагают облагать по ставкам НДФЛ 13/15% вместо 30%.