Путин высказался о протестных акциях

Президент России Владимир Путин заявил, что люди имеют право на протестные акции. Такие мероприятия «встряхивают власть», но проводиться должны в рамках закона.

Мнение о протестах, на которые выходит молодежь, российский лидер высказал на Восточном экономическом форуме. Слова Путина процитировал «Интерфакс».

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«Иногда это приводит и к позитивному результату, потому что встряхивает власть, выстраивает ее в нужном направлении, чтобы она эффективно решала стоящие перед людьми проблемы», — заметил глава государства.

Путин добавил, что при выражении своей точки зрения «действовать нужно именно в позитивном ключе, руководствуясь <…> интересами страны и людей».

При этом Владимир Путин отметил, что существуют правила и законы относительно митингов, которым необходимо следовать.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 4 по 6 сентября.