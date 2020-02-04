Путин вышел из «Ауруса» поговорить с жителями Череповца на улице

Жители Череповца собрались возле местного продуктового, чтобы поприветствовать Владимира Путина. Президент остановил кортеж и пообщался с людьми. Он посоветовал долго на улице не стоять, потому что холодно.

Президент России Владимир Путин сегодня прилетел в Череповец. Местные жители узнали маршрут его кортежа и собрались возле одного из гипермаркетов, чтобы пожать ему руку, поговорить и задать свои вопросы. Президент вышел из машины и направился к магазину, где его уже поджидало много людей. Видео с фрагментом общения Путина с череповчанами опубликовал телеканал «Звезда».

Сначала президент посетовал на то, что собеседники его замерзли, и посоветовал долго на улице не стоять. Пожилой мужчина взял руку главы государства в свои обе руки и прорекламировал губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова.

Путин сказал, что он в курсе, что регионом управляет достойный, профессиональный глава. После этого он в шутку сказал, что в этом случае «мы заберем его от вас».

Российский президент 4 февраля побывал в Череповце, в городском Центре боевых искусств, химико-технологическом колледже, и поговорил с общественниками.