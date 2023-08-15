Общество 15 августа 2023, 10:44 Путин выразил уверенность в дальнейшем развитии отношений России и КНДР Путин поздравил Ким Чен Ына с Днем освобождения КНДР РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что Россия и Северная Корея будут и впредь наращивать двустороннее сотрудничество во всех областях в интересах стабильности и безопасности на Корейском полуострове и в регионе Северо-Восточной Азии в целом. Телеграмму глава государства направил председателю Госсовета КНДР Ким Чен Ыну, сообщил ТАСС.

Поздравляя лидера Северной Кореи с Днем освобождения Корейской Народно-Демократической Республики, Путин подчеркнул, что этот праздник является символом мужества и героизма красноармейцев и корейских патриотов, которые вместе боролись за освобождение КНДР от колониального владычества Японии.

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Именно тогда, по словам Путина, и были заложены традиции дружбы и сотрудничества России и Северной Кореи, которые затем стали надежной основой для дальнейшего развития отношений.

Глава российского государства пожелал Ким Чен Ыну крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам страны — счастья и благополучия.