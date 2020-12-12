Путин выразил соболезнования в связи со смертью Валентина Гафта

Президент России выразил глубокие соболезнования в связи со смертью Валентина Гафта. Он назвал его уход большой утратой для почитателей таланта актера и культуры в целом.

«Президент считает, что это большая утрата для всех поклонников таланта Гафта и для всей российской культуры», — приводит РИА «Новости» слова руководителя пресс-службы Кремля Дмитрия Пескова.

Он добавил, что Путин в ближайшее время направит родным и близким Гафта телеграмму.

Народный артист РСФСР Валентин Иосифович Гафт умер 12 декабря на 86-м году жизни от последствий инсульта. Прощание с актером состоится во вторник, 15 декабря, в театре «Современник». Его похоронят на Троекуровском кладбище. Гафт известен своими ролями в фильмах «Гараж», «Чародеи», «О бедном гусаре замолвите слово» и других кинохитах.

С прошлого года он восстанавливался после нарушения мозгового кровообращения. Весной его жена Ольга Остроумова сообщила, что Гафт пришел в себя и его состояние улучшилось.