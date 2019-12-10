Путин выразил соболезнования семье Лужкова
«Печальная новость о кончине Юрия Михайловича Лужкова. Президент Путин направил родным и близким Лужкова телеграмму соболезнования. Выразил глубокие соболезнования», — заявил Песков. Его процитировала «Газета.ru».
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«У них были очень теплые конструктивные отношения», — заметил представитель Кремля.
Он добавил, что Путин и Лужков много лет работали вместе. По его словам, президент России высоко оценивал вклад экс-мэра в развитие не только Москвы, но и экономики и хозяйства России.
Пресс-секретарь президента добавил, что пока не известно, будет ли Владимир Путин участвовать в церемонии прощания с бывшем градоначальником столицы.
«Пока нет точно определенных планов по этим церемониям, поэтому не может быть планов и по участию в них», — объяснил Песков.
Юрий Лужков умер 10 декабря на 84-м году жизни. Он находился в Германии, куда прибыл для плановой операции на сердце. Лужков занимал пост мэра Москвы с 1992-го по 2010 год.