Путин выразил соболезнования семье Лужкова

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью экс-мэра Москвы Юрия Лужкова. Он направил телеграмму родным и близким бывшего градоначальника, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Печальная новость о кончине Юрия Михайловича Лужкова. Президент Путин направил родным и близким Лужкова телеграмму соболезнования. Выразил глубокие соболезнования», — заявил Песков. Его процитировала «Газета.ru».

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«У них были очень теплые конструктивные отношения», — заметил представитель Кремля.

Он добавил, что Путин и Лужков много лет работали вместе. По его словам, президент России высоко оценивал вклад экс-мэра в развитие не только Москвы, но и экономики и хозяйства России.

Пресс-секретарь президента добавил, что пока не известно, будет ли Владимир Путин участвовать в церемонии прощания с бывшем градоначальником столицы.

«Пока нет точно определенных планов по этим церемониям, поэтому не может быть планов и по участию в них», — объяснил Песков.

Юрий Лужков умер 10 декабря на 84-м году жизни. Он находился в Германии, куда прибыл для плановой операции на сердце. Лужков занимал пост мэра Москвы с 1992-го по 2010 год.