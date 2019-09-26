Путин выразил соболезнования супруге Жака Ширака

Бывший президент Франции Жак Ширак, который занимал пост главы государства с 1995 по 2007 год, скончался в четверг, 26 сентября. Владимир Путин направил соболезнования его супруге и подчеркнул, что с именем погибшего неразрывно связана целая эпоха в современной истории Франции.

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«В России будут помнить его большой личный вклад в развитие дружественных отношений между нашими государствами, взаимовыгодного двустороннего сотрудничества», — написал российский лидер в телеграмме.

Путин также отметил, что во время своего президентства Ширак пользовался заслуженным уважением простых французов, а также имел высокий авторитет на международной политической арене. Он сказал, что бывший президент Франции был известен как мудрый и дальновидный правитель, который действует для защиты интересов своей страны. Российский лидер подчеркнул, что при общении с Шираком всегда «искренне восхищался его интеллектом и огромными знаниями, умением принимать взвешенные решения даже в самых непростых ситуациях».