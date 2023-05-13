Общество 13 мая 2023, 14:21 Путин выразил соболезнования родным и близким Сагалаева Пресс-секретарь Песков: президент Путин выразил соболезнования родным и близким Сагалаева РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования близким и родным скончавшегося президента Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуарда Сагалаева. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости».

«Президент направил телеграмму со словами соболезнования близким и родных умершего сегодня Сагалаева», — сказал официальный представитель Кремля.

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Песков отметил, что позднее текст телеграммы появится в свободном доступе.

О смерти главного редактора молодежных программ Центрального телевидения СССР, телевизионного журналиста Сагалаева на 77-м году жизни стало известно 13 мая. С 1995 года он занимал должность президента Национальной ассоциации телерадиовещателей.

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев заявлял, что смерть Сагалаева стала большой потерей для профессии.