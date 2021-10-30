Путин выразил соболезнования родным и близким диктора Игоря Кириллова

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Игоря Кириллова в связи со смертью диктора. Он назвал его блестящим профессионалом и центром притяжения молодежи.

«Игорь Кириллов был блестящим профессионалом, признанным патриархом отечественного телевидения. Он всегда трудился творчески, преданно, беззаветно служил избранному делу, был достойным примером и настоящим центром притяжения для молодых коллег», — говорится в телеграмме российского лидера, которую опубликовал сайт Кремля.

Путин добавил, что память о Кириллове сохранится в сердцах всех, кто знал этого талантливого и доброжелательного человека.

Игорь Кириллов умер 30 октября на 90-м году жизни. Его коллега, народная артистка РСФСР Анна Шатилова ранее рассказала «360», что он страдал от проблем с сосудами — незадолго до смерти ему ампутировали ногу.