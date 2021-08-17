Путин выразил соболезнования в связи с гибелью экипажа Ил-112В в Подмосковье

Опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112В разбился в районе Кубинки. Членам экипажа выжить не удалось. В связи с этим президент России Владимир Путин выразил свои соболезнования.

«Николай Куимов, Дмитрий Комаров, Николай Хлудеев были мужественными людьми, настоящими героями и профессионалами. Они принадлежали к когорте первопроходцев, которые испытывали сложнейшую технику, внесли огромный вклад в развитие отечественной авиации», — привела пресс-служба Кремля цитату из телеграммы.

Слова соболезнования глава государства направил родным и близким членов экипажа разбившегося самолета.

Опытный образец Ил-112В потерпел крушение 17 августа во время захода на посадку в подмосковном аэропорту Кубинка. Самолет упал на территории лесополосы, а затем взорвался. Пока причина крушения неизвестна. Специальной комиссии предстоит выяснить все обстоятельства во время расследования.

Самолет должны были представить на международном форуме «Армия-2021». Мероприятие пройдет в Кубинке с 22 по 28 августа.