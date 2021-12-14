Путин выполнил мечту ставропольской школьницы в рамках «Елки желаний»

Президент России Владимир Путин выполнил желание 13-летней школьницы Татьяны Троценко из Ставропольского края. Девочка хотела побывать на спектакле в Мариинском театре Санкт-Петербурга. Ее мечта осуществилась благодаря акции «Елка желаний». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на управление по информационной политике аппарата правительства Ставропольского края.

«Сегодня школьница из Изобильного Татьяна Троценко идет в Мариинский театр в Санкт-Петербурге на постановку балета „Лебединое озеро“. Эту ее мечту исполнил президент России Владимир Путин. Шарик с желанием девочки он снял в начале декабря с „Елки желаний“», — сказано в сообщении.

В пресс-службе Мариинского театра также рассказали, что для девочки провели экскурсию по историческому зданию Мариинки и по новому корпусу — Мариинскому-2. Сам балет девочка должна наблюдать из Особой ложи бельэтажа.

Таня Троценко — старший ребенок в многодетной семье. В начале года у нее было обнаружено серьезное заболевание, девочку направили на лечение в Санкт-Петербург. Татьяна окончила хореографическую школу, учится в музыкальной и очень любит балет.

«Захотелось как-то зарядиться атмосферой театра, потому что я ни разу не была в таком большом театре», — сообщила она в эфире телеканала «Россия-1».

Благотворительная акция «Елка желаний» проводится в России уже четыре года. За это время удалось воплотить в жизнь мечты более 21 тысячи детей.

Ранее сообщалось. что подмосковное МинЖКХ присоединилось к акции «Елка желаний». Там установили хвойное дерево, на котором разместили игрушки с записками от постояльцев Антроповского психоневрологического интерната. Каждый сотрудник ведомства мог снять игрушку и осуществить мечту ребенка.