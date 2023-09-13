13 сентября 2023, 10:48
Путин встретился на космодроме Восточный с девятиклассницей, создавшей спутник
Путин встретился на Восточном со школьницей, просившей расписаться на спутнике
На космодроме Восточный президент России Владимир Путин встретился с ученицей лицея из Ростова-на-Дону Марией Андреевой, которая создала свой первый спутник и попросила главу государства оставить на изобретении личную подпись. Об этом сообщилоо РИА «Новости».
Андреева 1 сентября посетила урок «Разговор о важном», который провел Путин. Там она рассказала президенту, что уже три года занимается разработкой спутников.
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Школьница также анонсировала начало работы со своим лицеем и Московским институтом электроники и математики над созданием первого в России спутника с дата-центром, работающем на блокчейне.
Мария уточнила, что встреча с главой государства была ее мечтой. Она попросила Путина оставить подпись на первом созданном ей спутнике, с которого началась ее «космическая история». Президент обещал сделать это по окончании урока.
Тогда же девятиклассница указала, что сама разрабатывает и проводит уроки о космосе. Она предложила организовать для школьников программу на предприятиях Роскосмоса в разных городах России, где можно было бы узнать информацию о деятельности отрасли. Президент поддержал идею и пообещал обсудить ее с руководством госкорпорации.
Сегодня, 13 сентября, на космодром Восточный также прибыл глава КНДР Ким Чен Ын. Путин встретил северокорейского коллегу и заявил, что РФ окажет республике содействие в строительстве спутников.
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