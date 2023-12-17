Общество 17 декабря 2023, 14:50 Путин вспомнил о незабываемом подарке из студенческих лет Путин рассказал о подаренном ему родителями автомобиле на первом курсе вуза Mikhail Metzel/Kremlin Pool/globallookpress

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Президент Владимир Путин признался, что получил свой первый автомобиль от родителей в студенческие годы. В интервью журналисту Павлу Зарубину он назвал подарок незабываемым и рассказал, почему семья выбрала именно машину.

Он объяснил, что его родителям пришлось выбирать между покупкой кооперативной квартиры и автомобилем. В итоге они остановили свой выбор на машине, что стало неожиданностью для учащегося на первом курсе Путина.

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«Я был уверен, что выберут квартиру, поскольку семья жила в коммуналке. Но мама сказала: „Возьмем машину, пусть сынок ездит“», — объяснил глава государства.

Ранее российский лидер рассказал, как собирается провести Новый год. Путин планирует провести праздник в кругу близких людей, обсуждая бытовые темы за бокалом шампанского. Он посмотрит обращение президента и будет ждать боя курантов. Глава государства сообщил, что еще не успел купить новогодние подарки для близких, но обязательно это сделает.