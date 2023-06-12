Общество 12 июня 2023, 18:25 Путин вручил награды военным в клиническом госпитале Минобороны Президент РФ Путин посетил госпиталь Минобороны, где вручил награды участникам СВО Пресс-служба Кремля

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Президент РФ Владимир Путин в День России, 12 июня, посетил Центральный клинический госпиталь имени Вишневского Минобороны. Об этом сообщили «Известия».

Главу государства встретили министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник госпиталя Александр Есипов. Владимир Путин вручил награды участникам специальной военной операции. Ордена Мужества из рук президента получили несколько бойцов. Помимо церемонии награждения, Владимир Путин лично пообщался с военными.

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Ранее в понедельник президент России в Кремле вручил государственные премии за выдающиеся достижения в гуманитарной, правозащитной и благотворительной деятельности за прошедший год. Также Владимир Путин отметил Героев Труда, среди которых были управляющий директор и генеральный конструктор компании «ОДК-Авиадвигатель» Александр Иноземцев, горнорабочий Эдуард Щербин и другие.