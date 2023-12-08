Общество 08 декабря 2023, 14:04 Путин вручил Героям России медали «Золотая Звезда» Путин наградил Героев России медалями «Золотая Звезда» РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин наградил участников специальной военной операции, Героев России медалями «Золотая Звезда». Торжественная церемония проходила Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

По словам главы государства, солдаты и офицеры, которые принимали участие в боях, даже совсем молодые ребята, обладают такой же силой духа и выдержкой, которая всегда отличала защитников России.

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«Их подвиги по-настоящему поражают. Ими гордится вся страна», — сказал Путин.

Он назвал честью наградить Героев России медалями «Золотая Звезда». Как отметил российский лидер, в их числе — уроженцы разных регионов — от Карелии до Приморья, представители разных национальностей. Все они плечом к плечу защищают Отечество, подытожил Путин.

Награды из рук президента в том числе получили сержант Юрий Мизерный, капитан Михаил Полушкин, майор Ярослав Якубов, сержант Ильяс Мухамедеев, полковник Андрей Шелест.

Ранее Путин заявил, что Героев России объединяют такие важные качества, как честь, долг и любовь к Родине.