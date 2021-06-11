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    11 июня 2021, 17:48

    Путин впервые за три года даст интервью американскому телеканалу

    Дамир Матюхин, Ольга Назаркина

    Телеканал NBC анонсировал первое за три года интервью Владимира Путина американским СМИ. Оно будет записано до саммита Россия — США в Женеве.

    Путин впервые за три года даст интервью американскому телеканалу

    Сообщение об этом появилось на сайте телеканала. Интервью у президента РФ возьмет старший международный корреспондент NBC News Кейр Симмонс. Интервью было записано в Москве. Полную версию беседы телеканал покажет 14 июня.

    В последний раз Путин давал интервью NBC в 2018 году. Глава государства ответил на вопросы журналиста Мегин Келли. Беседа записывалась 1 марта в Кремле и 2 марта в Калининграде.

    Российско-американский саммит пройдет 16 июня в Женеве, на вилле XVIII века Ла Гранж. Планируется, что стороны затронут широкий спектр тем: двусторонние отношения России и США, борьба с пандемией коронавируса, а также ситуация в различных регионах мира.

    Перед встречей с Путиным Байден пообщается с лидерами стран — участниц G7. Также в графике есть переговоры с представителями НАТО. По мнению западных СМИ, так Байден хочет заручиться перед беседой с президентом РФ поддержкой своих зарубежных партнеров.