Путин впервые за три года даст интервью американскому телеканалу

Телеканал NBC анонсировал первое за три года интервью Владимира Путина американским СМИ. Оно будет записано до саммита Россия — США в Женеве.

Сообщение об этом появилось на сайте телеканала. Интервью у президента РФ возьмет старший международный корреспондент NBC News Кейр Симмонс. Интервью было записано в Москве. Полную версию беседы телеканал покажет 14 июня.

В последний раз Путин давал интервью NBC в 2018 году. Глава государства ответил на вопросы журналиста Мегин Келли. Беседа записывалась 1 марта в Кремле и 2 марта в Калининграде.

Российско-американский саммит пройдет 16 июня в Женеве, на вилле XVIII века Ла Гранж. Планируется, что стороны затронут широкий спектр тем: двусторонние отношения России и США, борьба с пандемией коронавируса, а также ситуация в различных регионах мира.

Перед встречей с Путиным Байден пообщается с лидерами стран — участниц G7. Также в графике есть переговоры с представителями НАТО. По мнению западных СМИ, так Байден хочет заручиться перед беседой с президентом РФ поддержкой своих зарубежных партнеров.