Общество 23 февраля 2023, 13:35 Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены Президент Путин в День защитника Отечества возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата Пресс-служба Кремля

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Президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. В День защитника Отечества глава государства почтил память павших.

В церемонии приняли участие ветераны боевых действий, президент пожал им руки перед началом мероприятия. В возложении венка участвовал отец Киприан (Валерий Бурков) — Герой Советского Союза, ветеран боевых действий в Афганистане. С началом спецоперации священник посещает в госпиталях раненых для оказания духовной и психологической поддержки.

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Также в мероприятии участвовали Герой России Николай Гаврилов, Герой России и участник СВО Роман Черемухин, участник спецопераций в составе группы «Альфа» Сергей Милицкий. Вместе с ними возложили венки Герой России, сенатор Дмитрий Перминов и активисты общественных патриотических движений.

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После возложения венков прошла минута молчания, затем был исполнен государственный гимн страны. После этого Владимир Путин пообщался с ветеранами боевых действий. Завершилась церемония торжественным маршем почетного караула и оркестра перед мемориалом.

По традиции глава государства каждый год 23 февраля приезжает в Александровский сад для церемонии возложения венков. Мемориал был открыт в 1967 году, его ключевым элементом стал Вечный огонь. В 2009 году Могиле Неизвестного Солдата был присвоен статус общенационального мемориала воинской славы. Сам комплекс был дополнен стелой с названиями городов, носящих одноименное звание.

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев поздравил россиян с Днем защитника Отечества. Он отметил, что время требует от каждого гражданина страны самоотверженного служения Родине.