Путин возложил цветы к памятнику на месте приземления Юрия Гагарина в Саратовской области

Российский президент Владимир Путин посетил открывшийся сегодня под Саратовом Парк покорителей космоса. Там он возложил цветы к памятнику Юрию Гагарину на месте приземления первого космонавта.

12 апреля Путин прилетел в Энгельс. Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал, что президент во время этой поездки встретится с губернатором Саратовской области Валерием Радаевым и проведет совещание по развитию космической деятельности. На мероприятии с докладом выступит глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

12 апреля 2021 года исполнилось 60 лет со дня полета Юрия Гагарина в космос. Он был первым человеком в истории, который преодолел земное притяжение и оказался на орбите.