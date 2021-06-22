Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду

Погибших в Великой Отечественной войне вспоминают сегодня в России. Президент страны Владимир Путин по традиции возложил цветы к Вечному огню на Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Видео с места опубликовал RT в своем Telegram-канале.

На опубликованных кадрах видно, как президент России, преклонив колено, кладет букет красных гвоздик к Вечному огню на Могиле Неизвестного Солдата. Вслед за ним цветы на памятник возлагают ветераны. Владимир Путин отходит для возложения цветов к стелам городов-героев.

Президент России призвал почтить минутой молчания память погибших в Великой Отечественной войне. Акция памяти прошла в 12:15 по московскому времени. Именно в это время 80 лет назад в радиоэфир вышел народный комиссар иностранных дел СССР Вячеслав Молотов, который объявил о нападении Германии на Советский Союз.