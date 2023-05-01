Общество 01 мая 2023, 17:08 Путин во вторник обсудит с правительством вопросы развития туристической отрасли Путин проведет совещание с правительством по вопросам развития туристической отрасли Пресс-служба Кремля

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Президент России Владимир Путин во вторник, 2 мая, проведет совещание с членами правительства. Главной темой обсуждения станет туристическая отрасль, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Глава государства заслушает доклады заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко, министра экономического развития Михаила Решетникова, министра транспорта Виталия Савельева. Также докладчиком выступит министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов. Обсуждение вопросов пройдет по видеосвязи.

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Ранее Владимир Путин поручил направлять добровольные взносы, которые поступают в бюджет при передаче активов инвесторов из недружественных стран, на развитие туристической отрасли.

Глава государства также дал поручение за счет средств национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» оказать дополнительную поддержку туристическим компаниям Севастополя и Крыма. Мера должна способствовать сохранению занятости в этой сфере.