Путин внес в Госдуму кандидатуру для назначения на пост главы Банка России

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для назначения на должность председателя Центробанка. Информация об этом появилась в Telegram-канале нижней палаты российского парламента.

«Президент РФ в соответствии с пунктом „г“ статьи 83 Конституции РФ внес в Госдуму кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для назначения на должность председателя Центрального банка РФ», — говорится в сообщении.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильному комитету по финансовому рынку внести этот вопрос на рассмотрение Совета Госдумы. Заседание пройдет 21 марта.

Эльвира Набиуллина занимает должность председателя ЦБ РФ с июня 2013 года, входит в совет директоров в соответствии с федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации».

Перед назначением на эту должность в 2013 году она с мая 2008 года была министром экономического развития, а затем с мая 2012-го по июнь 2013 года занимала пост помощника президента РФ.