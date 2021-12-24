Путин: власти должны спасти россиян от колебаний на цены

Российские власти обязаны приложить все усилия, чтобы защитить население от ценовых колебаний на рынке, а также стремиться повышать их доходы. Как сообщил ТАСС, об этом во время видеоконференции с правительством РФ заявил глава государства Владимир Путин.

«Нужно защитить людей от резких ценовых колебаний, которые больнее всего бьют по тем, у кого небольшие доходы», — сказал Путин.

Президент отметил важность вопрос роста доходов населения. Он подчеркнул, что необходимо использовать все способы для уменьшения уровня инфляции, используя все необходимые экономические меры.

Президент заявил, что с уровнем инфляции выросли и реальные доходы граждан, но отметил необходимость таргетировать инфляцию, способствуя повышению заработка населения.

Ранее ампред комитета ГД РФ по финансовому рынку Аркадий Свистунов выразил опасение, что курс на увеличение инфляции могут усугубить массовые повышения заработных плат.