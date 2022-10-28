Путин включил летчика Ярошенко в состав Общественной палаты | 360°

Общество 28 октября 2022, 11:51 Путин включил летчика Ярошенко в состав Общественной палаты Президент России Путин указом включил летчика Ярошенко в состав Общественной палаты РИА "Новости"

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Летчик Константин Ярошенко вошел в состав Общественной палаты России. Соответствующий документ подписал президент РФ Владимир Путин, он опубликован на официальном портале правовой информации.

«Утвердить общественного деятеля и правозащитника Константина Ярошенко членом Общественной палаты», — говорится в указе президента.

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Распоряжение вступает в силу немедленно, со дня его подписания — 28 октября, сообщил телеканал «Царьград».

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Летчик Ярошенко попал в американский плен в мае 2010-го. В Либерии его арестовали оперативники управления по борьбе с наркотиками США, вменив ему вину в намерении перевезти большую партию кокаина.

После этого Ярошенко незаконно перевезли в США, где он получил срок 20 лет тюремного заключения. Россиянин не признал вину, назвав возбужденное в отношении него дело полностью сфабрикованным.

В апреле 2022 года стало известно, что Ярошенко обменяли на гражданина США Тревора Рида, осужденного в 2020 году за нападение на правоохранителей в Москве.