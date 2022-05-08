Путин в преддверии Дня Победы обратился к лидерам зарубежных стран и народу Украины

Президент России Владимир Путин направил поздравления по случаю 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне лидерам и гражданам 13 стран. Также глава государства обратился к народам Грузии и Украины, сообщила пресс-служба Кремля.

Поздравления от президента РФ получили руководители Азербайджана, Армении, Белоруссии, и Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Телеграммы направили властям и гражданам Абхазии, Южной Осетии, ДНР и ЛНР. Также обращения были адресованы жителям Украины и Грузии.

Обращаясь к лидерам и гражданам зарубежных стран, Путин передал слова искренней благодарности ветеранам фронта и тыла, пожелал им здоровья, благополучия и долголетия.

Он подчеркнул, что сегодня общий долг состоит в том, чтобы не допустить возрождения нацизма, который принес столько страданий людям разных стран.

«Необходимо сохранять и передавать потомкам правду о событиях военных лет, общие духовные ценности и традиции братской дружбы», — отметил президент.

Путин пожелал новым поколениям быть достойными памяти своих дедов и отцов. В обращениях к главам ДНР и ЛНР Путин отметил, что сейчас военнослужащие плечом к плечу сражаются за то, чтобы родная земля была освобождена от нацистской скверны. Он выразил уверенность, что, как и в 1945 году, победа будет за нами.

В послании к ветеранам Великой Отечественной войны и гражданам Украины Путин указал на недопустимость реванша идейных наследников тех, кто был повержен в Великой Отечественной войне.