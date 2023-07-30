Общество 30 июля 2023, 13:04 Путин в Петербурге пожал руку многодетному отцу из Магадана Президент Путин в Петербурге пообщался с семьей из Магадана, приехавшей пожать ему руку Пресс-служба Кремля

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Многодетная семья Гореловых из Магадана прибыла в Санкт-Петербург на встречу с президентом Владимиром Путиным, принимавшим парад по случаю Дня ВМФ. Российский лидер пожал руку главе семейства и пообщался с супругами, сообщил ТАСС.

Вадим и Алена Гореловы, как и семеро их детей (еще трое не приехали), стали личными гостями Путина на военно-морском параде в Петербурге. Во время мероприятия они находились на трибуне.

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По их словам, они приехали в Петербург из столицы ночью на поезде. На Московском вокзале их встретили сотрудники службы протокола Кремля и проводили до Сенатской площади, где развернулись основные события дня.

Гореловы принимали участие в видеовстрече с Владимиром Путиным 29 июля. Глава семейства попросил возможности приехать на парад ночным поездом, чтобы пожать руку президенту. Тот согласился и пригласил семью на парад.

В Санкт-Петербурге в конце июля проходил саммит «Россия — Африка». Путин немного изменил рабочий график, чтобы пообщаться по ВКС с представителями многодетных семей.