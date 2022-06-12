Путин в День России наградил Героев Труда и лауреатов госпремий

Президент РФ Владимир Путин в День России вручил награды Герой Труда и государственные премии российским ученым, деятелям искусства. Церемония прошла в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Высокие чувства патриотизма присущи и всем вам, уважаемые друзья, товарищи, коллеги, — выдающимся сынам и дочерям России. Прежде всего назову тех, кто удостоен звания Героя Труда, — награды, которой отмечают многолетние, знаковые заслуги граждан нашей страны», — сказал Путин, обращаясь к присутствующим.

Среди тех, кому президент вручил медали Героя Труда, были Юрий Бармаков, Александр Перкаш, Никита Михалков, Юрий Башмет и дояр Владимир Михайлов, обозреватель «Российской газеты» Ирина Краснопольская и многие другие.

Лауреатами госпремий стали, в частности, академики РАН Александр Арчаков и Андрей Лисица, главный конструктор, заместитель генерального директора ЗАО «Городской проектный институт жилых и общественных зданий» Владимир Травуш, член-корреспондент РАМН Давид Заридзе, академики РАН Иван Стилиди и Александр Румянцев.