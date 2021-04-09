Путин в День космонавтики посетит место приземления Гагарина

Президент России Владимир Путин 12 апреля на 60-летний юбилей полета человека в космос посетит Энгельс. В этот день глава государства проведет совещание о развитии космической отрасли.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что весь день Владимир Путин посвятит космонавтике.

«Путин полетит в Энгельс, посетит место приземления Гагарина, там на этом месте такой скромный музейно-парковый комплекс», — процитировала «Газета.ru» слова Дмитрия Пескова.

По словам Пескова, 12 апреля, в День космонавтики, Владимир Путин проведет отдельное совещание, на котором будут обсуждаться долгосрочные приоритеты развития космической деятельности России. Совещание пройдет в режиме видеоконференции.

В пятницу, 9 апреля, с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а». Она доставит на орбиту корабль «Союз МС-18», на борту которого находится новый экипаж МКС.

Ранее сервис «Яндекс.Музыка» специально ко Дню космонавтики выпустил плейлист «Музыка звезд». В подборку вошли музыкальные композиции с мелодиями, основанными на данных из космоса