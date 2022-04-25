Путин: в 2021 году прокуроры защитили социальные права более миллиона россиян

За минувший год прокуроры защитили социальные права более миллиона россиян. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. В частности, сотрудники надзорных ведомств приложили большие усилия для того, чтобы взыскать в пользу людей долги по зарплате.

Президент подчеркнул, что органы прокуратуры смогли сохранить положительную динамику по целому ряду ключевых показателей.

«Так, оперативное вмешательство прокуроров позволило защитить социальные права более миллиона граждан, в том числе вернуть долги по заработной плате объемом почти 20,5 миллиарда рублей», — сказал Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры.

Глава государства призвал прокуроров добиваться решения проблем россиян и не подходить к их обращениям формально.

«Я прошу вас подходить к этим вопросам не формально, не просто бумажку направить соответствующего реагирования прокурору, а вместе с коллегами на определенном уровне власти добиваться решения тех или иных проблем», — сказал он.

Повышенное внимание Путин попросил уделять соблюдению законных прав и свобод жителей страны, в том числе в социальной сфере.