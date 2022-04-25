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    25 апреля 2022, 14:46

    Путин: в 2021 году прокуроры защитили социальные права более миллиона россиян

    Ольга Назаркина

    За минувший год прокуроры защитили социальные права более миллиона россиян. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. В частности, сотрудники надзорных ведомств приложили большие усилия для того, чтобы взыскать в пользу людей долги по зарплате.

    Путин: в 2021 году прокуроры защитили социальные права более миллиона россиян

    Президент подчеркнул, что органы прокуратуры смогли сохранить положительную динамику по целому ряду ключевых показателей.

    «Так, оперативное вмешательство прокуроров позволило защитить социальные права более миллиона граждан, в том числе вернуть долги по заработной плате объемом почти 20,5 миллиарда рублей», — сказал Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры.

    Глава государства призвал прокуроров добиваться решения проблем россиян и не подходить к их обращениям формально.

    «Я прошу вас подходить к этим вопросам не формально, не просто бумажку направить соответствующего реагирования прокурору, а вместе с коллегами на определенном уровне власти добиваться решения тех или иных проблем», — сказал он.

    Повышенное внимание Путин попросил уделять соблюдению законных прав и свобод жителей страны, в том числе в социальной сфере.