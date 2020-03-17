Путин узнал о «дернувших» из инфекционки в Коммунарке

Путин узнал о побегах безответственных пациентов больницы в Коммунарке, где проверяют на коронавирус. Об этом президенту доложил Собянин, который сейчас руководит рабочей группой по противодействию коронавирусу.

«Все пациенты, сбежавшие из больницы в Коммунарке, возвращены на лечение. Там несколько человек у нас особо одаренных оттуда решили…» — рассказал мэр Москвы и немного замялся в конце фразы.

Президент России Владимир Путин нашел подходящий глагол. Он сказал, что люди из инфекционки «дернули». Собянин добавил, что вернуть их в изоляторы помогли полицейские.

Ранее о том, что всех сбежавших из больницы пациентов нашли и вернули назад, рассказала вице-мэр Москвы Анастасия Ракова. Она призвала сограждан вести себя в сложившейся ситуации максимально благоразумно и не подвергать опасности свое здоровье и здоровье других людей.

По последним данным, в России зафиксировали 93 случая заражения коронавирусом. От инфекции никто не умер. Вылечились пять человек. Власти приняли все необходимые в ситуации с пандемией меры безопасности. С 18 марта Россия полностью закроет свои границы для иностранцев.