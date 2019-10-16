Путин ужесточил ответственность за нарушения при организации отдыха детей

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому организаторов детского отдыха, которые не включены в спецреестр, будут серьезно штрафовать. Сумма наказания будет достигать одного миллиона рублей.

Если организация или индивидуальный предприниматель, которые занимаются отдыхом и оздоровлением детей, не будут числиться в реестре и продолжат заниматься своей деятельностью, то наказания не избежать.

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Административный штраф будет составлять от 500 тысяч до одного миллиона рублей.

Цель этого закона — повышение строгости контроля за деятельностью организаций отдыха детей и их оздоровления. Как следствие, нововведение обеспечит комфорт и повысит безопасность пребывания детей в лагерях и здравницах.

Штраф такого размера позволит пресечь незаконную деятельность в этой сфере и повысит мотивацию руководителей в улучшении качества услуг.

Президент также подписал федеральный закон, который уточняет типологию детских лагерей и расширяет перечень подобных организаций. Отныне к ним будут относиться и бизнес-проекты, организованные частными предпринимателями.