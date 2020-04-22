Путин уволил замглавы Следственного комитета и назначил нового

Указом президента России Владимира Путина был освобожден от должности и уволен с военной службы замглавы Следственного комитета Александр Сорочкин. На пост заместителя главы СКР президент назначил генерал-лейтенанта юстиции Эдуарда Кабурнеева.

Соответствующие документы были опубликованы на портале правовой информации.

«Освободить генерал-полковника юстиции Сорочкина Александра Сергеевича от должности заместителя председателя СК РФ — руководителя Главного военного следственного управления и уволить его с военной службы», — говорится в указе. Причины отставки не уточняются.

Александр Сорочкин имеет несколько правительственных наград, до назначения в СКР он руководил Главным военным следственным управлением.

Путин назначил на должность замглавы СКР Эдуарда Кабурнеева, который по данным газеты «Коммерсант» будет курировать работу ГСУ и главного управления по расследованию особо важных дел.

В конце марта Кабурнеев возглавил рабочую группу ведомства по борьбе с фейками о коронавирусе.