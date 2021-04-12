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    12 апреля 2021, 18:09

    Путин уволил первого замдиректора ФСИН

    Андрей Иванов

    Президент России Владимир Путин освободил от должности заместителя директора ФСИН Анатолия Рудого. Глава Российского государства подписал соответствующий указ.

    Путин уволил первого замдиректора ФСИН

    «Освободить генерал-лейтенанта внутренней службы Рудого Анатолия Анатольевича от должности первого заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе, который опубликовал официальный интернет-портал правовой информации.

    Анатолий Рудый родился 30 мая 1967 года в Балашихе. Он окончил Горьковское высшее зенитное ракетное командное училище противовоздушной обороны и с 1988-го по 1994 год служил в армии. После этого до 2012 года Рудый занимал разные должности в Государственной фельдъегерской службе России.

    В марте 2014 года Путин назначил его на пост первого заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний.