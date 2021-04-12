Путин уволил первого замдиректора ФСИН

Президент России Владимир Путин освободил от должности заместителя директора ФСИН Анатолия Рудого. Глава Российского государства подписал соответствующий указ.

«Освободить генерал-лейтенанта внутренней службы Рудого Анатолия Анатольевича от должности первого заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе, который опубликовал официальный интернет-портал правовой информации.

Анатолий Рудый родился 30 мая 1967 года в Балашихе. Он окончил Горьковское высшее зенитное ракетное командное училище противовоздушной обороны и с 1988-го по 1994 год служил в армии. После этого до 2012 года Рудый занимал разные должности в Государственной фельдъегерской службе России.

В марте 2014 года Путин назначил его на пост первого заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний.