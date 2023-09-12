Общество 12 сентября 2023, 12:58 Путин увидел будущее России в сохранении души ее народа и самодостаточности Путин призвал развивать Россию и сохранить ее душу РИА «Новости»

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Будущее России заключается в сохранении души ее народа и самодостаточности без изоляции. Такой, по мнению президента Владимира Путина, страна будет через 10 лет. Свои мысли он высказал на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

Глава государства подчеркнул, что будущее России зависит от ее людей. Каждый должен трудиться в своей сфере: ученым надо заниматься собственным разработками, промышленникам — работать в сельском хозяйстве, в сфере материального производства.

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«Это все должно воплотиться в том, что страна наша — в том числе в сфере безопасности и обороны — должна быть самодостаточной», — сказал президент.

По его словам, это не означает изоляцию. Россия должна сотрудничать со своими партнерами и становиться более сильной. Президент отметил, что необходимо «обязательно сохранить душу России, многонационального и многоконфессионального народа».