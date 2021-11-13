Путин увидел будущее России в достижениях школьников

Достижения сегодняшних школьников определяют будущее страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин в видеообращении к финалистам конкурса «Большая перемена».

«Дорогие друзья, у вас есть все возможности, чтобы добиться успехов в профессии, которую вы выберете, в полной мере раскрыть, реализовать свои способности. Это очень важно. Ведь достижения сегодняшних школьников, молодых людей определяют будущее нашей страны», — привело РИА «Новости» слова российского лидера.

Конкурсанты, как добавил президент, непременно добьются успехов, ведь полученный в «Большой перемене» опыт послужит им «надежной опорой». Интеллектуальное состязание помогло школьникам понять, что нужно для претворения своих идей в жизнь — это вера в себя, стремление получать новые знания, а также желание двигаться вперед, задавая высочайшую планку и «крепкая, надежная команда единомышленников», отметил Путин.

Научный руководитель Лаборатории ядерных реакций ОИЯИ, академик Юрий Оганесян и старший научный сотрудник Лаборатории ядерных проблем Марк Ширченко вошли в шорт-лист премии «За верность науке». Они стали претендентами в номинации «Специальная премия за вклад в популяризацию науки и технологий среди ученых, журналистов, преподавателей и общественных деятелей». Оба номинанта из Дубны в этом году принимали участие в проектах, вошедших в шорт-лист премии — это цикл документальных фильмов «Россия научная. Великие имена» в специальной номинации «Лучший проект по освещению Года науки и технологий в Российской Федерации» и «Бранч с ученым» Политеха.