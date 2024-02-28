Общество 28 февраля 2024, 16:58 Путин утвердил стратегию научно-технологического развития России Путин подписал указ о стратегии научно-технологического развития России РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин подписал указ, утвердивший стратегию научно-технологического развития страны. Документ вступил в силу со дня подписания. Его разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

«Постановляю <...> утвердить прилагаемую Стратегию научно-технологического развития Российской Федерации», — уточнили в тексте указа.

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Стратегия направлена на научно-технологическое обеспечение задач и национальных приоритетов страны, определяемых в документах стратегического планирования, разработанных в рамках целеполагания на федеральном уровне.

Также президент утвердил стратегию развития Российского научного фонда на период до 2030 года.

Ранее Путин призывал молодых ученых вывести на новый уровень критически важные разработки, чтобы обеспечить технологический суверенитет страны. Глава государства отмечал, что стране требуется в кратчайшие сроки реализовать проекты в IT-индустрии, промышленности, сфере транспорта, разработки лекарств и новых материалов, а также других важных направлениях.

Все это необходимо, чтобы обеспечить технологический суверенитет, независимость в производстве любой критически важной продукции, пояснил он.