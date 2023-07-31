Общество 31 июля 2023, 15:56 Путин утвердил штраф до 30 тысяч рублей за неявку в военкомат без уважительной причины Путин подписал закон о штрафе до 30 тыс. за неявку в военкомат без уважительной причины РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин подписал закон, увеличивающий штраф за неявку в военкомат без уважительной причины. Документ разместили на официальном интернет-портале правовой информации.

В настоящее время штраф за неявку в военкомат без уважительной причины составляет от 500 до трех тысяч рублей. По закону сумма штрафной санкции увеличивается и составит от 10 тысяч до 30 тысяч рублей. Нормы вступят в силу с 1 октября.

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При переезде призывника на новое место жительства и неуведомлении об этом военкомата штраф может составлять от 10 тысяч до 20 тысяч рублей.

За несообщение об изменении учетных данных, в частности семейного положения, места работы, штрафная санкция составит от тысячи до пяти тысяч рублей.

Закон об ужесточении административной ответственности за неявку в военный комиссариат по повестке одобрили на заседании Госдумы 25 июля, члены Совфеда одобрили документ 28 июля.