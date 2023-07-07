07 июля 2023, 06:30
Путин утвердил правовой статус россиян с паспортом Украины
Президент Путин подписал указ о правовом положении россиян с украинским гражданством
Гражданам России, одновременно имеющим гражданство Украины, запретили пользоваться предусмотренными для украинцев правами. Президент Владимир Путин подписал такой указ. Документ опубликовали на портале правовой информации.
Он утвердил порядок работы госорганов в отношении людей, одновременно имеющих российское и украинское гражданство. При выявлении факта несоблюдения россиянами, которые считались отказавшимися от паспорта Украины, запрета на исполнение прав и обязанностей украинских граждан, чиновники должны провести проверку и вынести заключение. Закон вступил в силу.
Реклама
Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец посоветовал жителям новых регионов России получать новые паспорта, чтобы выжить. По его словам, власти начали работать над законопроектом о возможности отказываться от российского гражданства. В феврале гражданство России получил французский журналист Адриан Боке, работавший в Донбассе.
Паспорта
Россия
Владимир Путин
Украина
Реклама
Реклама