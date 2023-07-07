Общество 07 июля 2023, 06:30 Путин утвердил правовой статус россиян с паспортом Украины Президент Путин подписал указ о правовом положении россиян с украинским гражданством РИА «Новости»

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Гражданам России, одновременно имеющим гражданство Украины, запретили пользоваться предусмотренными для украинцев правами. Президент Владимир Путин подписал такой указ. Документ опубликовали на портале правовой информации.

Он утвердил порядок работы госорганов в отношении людей, одновременно имеющих российское и украинское гражданство. При выявлении факта несоблюдения россиянами, которые считались отказавшимися от паспорта Украины, запрета на исполнение прав и обязанностей украинских граждан, чиновники должны провести проверку и вынести заключение. Закон вступил в силу.

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Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец посоветовал жителям новых регионов России получать новые паспорта, чтобы выжить. По его словам, власти начали работать над законопроектом о возможности отказываться от российского гражданства. В феврале гражданство России получил французский журналист Адриан Боке, работавший в Донбассе.