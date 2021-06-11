Путин утвердил право крымчан с гражданством Украины занимать государственные должности

Жители Крыма, которые на момент присоединения полуострова к РФ не могли оформить выход из гражданства Украины, получили право занимать государственные должности в России. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликовал официальный сайт правовой информации.

Новый закон вступит в силу 1 июля. Ранее автор документа, глава думского комитета по государственному строительству Павел Крашенинников заявил, что его подготовили в связи с принятием президентских законов о запрете на наличие иностранного гражданства для госслужащих.

«Изменения направлены на обеспечение прав жителей Крыма и Севастополя, которые приняли решение отказаться от гражданства Украины, на замещение государственных и муниципальных должностей, должностей государственной и муниципальной службы», — приводит РИА «Новости» текст сообщения комитета.

В Госдуме пояснили, что теперь если такие люди подадут заявление в МВД о нежелании состоять в гражданстве Украины и у них паспортов других государств, то они будут вправе занимать государственные и муниципальные должности